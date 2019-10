Das Innenministerium in Sachsen-Anhalt hat dementiert, dass es nach dem Anschlag auf die Synagoge in Halle Polizeipannen gegeben haben soll.

Es seien alle Kräfte mobilisiert worden, in der Spitze seien 740 Beamte im Einsatz gewesen, teilte eine Sprecherin in Magdeburg mit. Zugleich räumte sie ein, dass Polizisten das Fluchtfahrzeug zeitweise aus den Augen verloren hätten.



Innenminister Stahlknecht selbst kündigte eine Reihe von Sofortmaßnahmen an, um die Sicherheit in seinem Bundesland zu verbessern. Seit dem Tag des Anschlags würden elf Synagogen und jüdische Einrichtungen rund um die Uhr bewacht, seit Freitag auch Moscheen, betonte der CDU-Politiker. Nach dem Attentat in Halle war ein fehlender Polizeischutz kritisiert worden.



Ein 27-Jähriger hatte gestanden am vergangenen Mittwoch nahe der Synagoge in Halle einen Mann und eine Frau erschossen zu haben. Die Ermittler gehen von einem antisemitischen und rechtsextremen Motiv aus.