Bundespräsident Steinmeier hat den Anschlag auf die Synagoge in Halle an der Saale als "Tag der Scham und der Schande" bezeichnet. Nach einem Besuch der jüdischen Gemeinde sagte er, wer jetzt noch einen Funken Verständnis für Rechtsextremismus zeige, der mache sich mitschuldig.

Zugleich betonte der Bundespräsident, es müsse klar sein, dass der Staat Verantwortung für jüdisches Leben in Deutschland übernehme. Zugleich müsse die gesamte Gesellschaft Haltung zeigen, eine entschiedene haltung der Solidarität. Zusammen mit dem Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt, Haseloff, sowie Mitgliedern der jüdischen Gemeinde hatte Steinmeier zuvor vor der Synagoge einen Kranz niedergelegt. Auch Innenminister Seehofer wird in Halle erwartet.



Außenminister Maas schrieb auf Twitter, es sei beschämend, in Deutschland immer wieder sagen zu müssen, dass Antisemitismus und Fremdenhass keinen Platz in der Gesellschaft hätten. Und es sei unerträglich, dass die jüdische Gemeinde an ihrem höchsten Feiertag –Jom Kippur – einem solchen Angriff ausgesetzt sei. „Wann hört das auf? Warum geschieht das in unserem Land“, so der SPD-Politiker wörtlich.



Die Bundesanwaltschaft will im Laufe des Tages Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen beantragen. Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es nach bisherigen Erkenntnissen um einen 27-jährigen Mann aus Benndorf bei Eisleben. Die Wohnung des Mannes wurde inzwischen durchsucht. Die Behörden gehen von einem rechtsextremen Hintergrund aus.



Der Angriff hat eine Debatte über höhere Sicherheitsvorkehrungen für jüdische Einrichtungen entfacht. Der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde in Halle, Privorozki, betonte, er wolle zwar keine Bewachung rund um die Uhr, dennoch müsse die Polizei dort präsent sein, wo es notwendig sei.