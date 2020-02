Anschlag in Hanau

Nach dem rassistischen Anschlag in Hanau hat der Deutsche Schützenbund eine Zusammenarbeit mit den Sicherheitsbehörden bei der Demokratieförderung angekündigt.

Verbandssprecher von Hagen sagte dem Deutschlandfunk, man wolle die Prävention gegen Rechtsextremismus in den Schützenhäusern verbessern. Dazu werde man mit dem hessischen Innenministerium kooperieren. Der viertgrößte deutsche Sportverband hat seine Geschäftsstelle in Wiesbaden.



Von Hagen bekräftigte die ablehnende Haltung seines Verbands gegenüber einer weiteren Verschärfung des Waffenrechts. So sei eine räumliche Trennung von Waffen und Munition für die Sportschützen wenig praktikabel. Er sprach sich auch gegen eine Umstellung auf ungefährlichere Laserpistolen aus.



Der Täter von Hanau war Mitglied eines Schützenvereins. Er erschoss neun Menschen mit Migrationshintergrund und anschließend seine Mutter sowie sich selbst.