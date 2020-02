Bundespräsident Steinmeier hat die Tatorte des mutmaßlich rassistisch motivierten Anschlags in Hanau besucht. In einer Ansprache sagte er, was geschehen sei, mache fassungslos, traurig und zornig. Nichts könne diesen brutalen Akt, diese terroristische und sinnlose Gewalttat erklären.

Steinmeier betonte, gemeinsam stehe man in der Gesellschaft zusammen Seite an Seite gegen Rassismus und Gewalt und gegen eine Sprache der Ausgrenzung und Herabwürdigung, die der Gewalt allzu häufig den Weg bereite. Solidarität und Zusammenhalt zu zeigen sei das stärkste Mittel gegen den Hass.



Hessens Ministerpräsident Bouffier erklärte, in dieser Stunde spüre man, dass man nicht allein sei. Man lasse sich nicht spalten und müsse gerade in solch einer Situation zusammenstehen.



Auch in zahlreichen anderen deutschen Städten gab es Trauerveranstaltungen. Zu einer Mahnwache am Brandenburger Tor in Berlin hatten Parteien, Verbände und Politiker aufgerufen.



In Hamburg sagten SPD, Grüne und die CDU ihre Wahlkampf-Abschlussveranstaltungen ab und riefen zur Teilnahme an einer Kundgebung vor dem Rathaus auf. Bundesinnenminister Seehofer ordnete Trauerbeflaggung an allen öffentlichen Gebäuden in Deutschland an.