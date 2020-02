In zahlreichen Städten haben tausende Menschen am Abend der Opfer des mutmaßlich rassistischen Anschlags in Hanau gedacht. Allein in der hessischen Stadt waren es laut Polizei 5.000. Dorthin kam auch Bundespräsident Steinmeier.

Er besuchte die Tatorte des Anschlags gemeinsam mit dem hessischen Ministerpräsidenten Bouffier. In einer Ansprache sagte Steinmeier, was geschehen sei, mache fassungslos, traurig und zornig. Nichts könne diesen brutalen Akt, diese terroristische und sinnlose Gewalttat erklären. Bouffier erklärte, in dieser Stunde spüre man, dass man nicht allein sei. Man lasse sich nicht spalten und müsse gerade in solch einer Situation zusammenstehen.

Viele Menschen am Brandenburger Tor

Weitere Mahnwachen mit hunderten Teilnehmern gab es unter anderem in Köln, Duisburg, Frankfurt und Magdeburg - insgesamt nach Steinmeiers Angaben in etwa 50 Städten. Zahlreiche Menschen kamen zu einer Mahnwache am Brandenburger Tor in Berlin zusammen. Zu dieser hatten Parteien, Verbände und Politiker aufgerufen.



In Hamburg sagten SPD, Grüne und die CDU ihre Wahlkampf-Abschlussveranstaltungen ab und riefen zur Teilnahme an einer Kundgebung vor dem Rathaus auf. Bundesinnenminister Seehofer ordnete Trauerbeflaggung an allen öffentlichen Gebäuden in Deutschland an.

Bundesregierung sichert Opfer-Angehörigen Unterstützung zu

Bundesjustizministerin Lambrecht (SPD) hob die Gefahren einer versteckten Radikalisierung von Tätern im Internet hervor. Solche unorganisierten Einzeltäter seien tickende Zeitbomben, denen man mit allen Mitteln begegnen müsse, sagte die SPD-Politikerin der Funke-Mediengruppe. Das Attentat in Hanau zeige, zu welchen Gewalttaten Rassismus und Hass führen könnten. Rechtsextremisten müssten konsequent entwaffnet werden. Bundessozialminister Heil sicherte den Angehörigen der Opfer im Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland umfassende Hilfe und Unterstützung durch die Bundesregierung zu.

Forderung nach stärkerem Kampf gegen Rechtsextremismus

Der Zentralrat der Juden in Deutschland kritisierte, zu lange sei die Gefahr durch wachsenden Rechtsextremismus verharmlost und vernachlässigt worden. Der Zentralrat der Muslime in Deutschland riet Muslimen, "eigene Schutzmaßnahmen" für sich, ihre Familien, ihre Gotteshäuser und Einrichtungen zu ergreifen. Bundesweit verurteilten viele Politiker, Parteien und Verbände die Tat, riefen zu Solidarität auf und warnten vor Fremdenfeindlichkeit und Hass.

Ermittler: Täter hatte rassistische Gesinnung

Der mutmaßliche Täter von Hanau hatte nach Angaben von Generalbundesanwalt Frank eine zutiefst rassistische Gesinnung. Das habe die Auswertung von Videobotschaften und "einer Art Manifest" auf dessen Internetseite ergeben, erklärte Frank in Karlsruhe.



Seinen Angaben zufolge hatte der mutmaßliche Täter, ein 43-jähriger deutscher Staatsangehöriger, gestern Abend neun Personen erschossen, sowie sechs weitere verletzt. Unter ihnen waren sowohl ausländische als auch deutsche Staatsangehörige. Das Alter der Todesopfer lag zwischen 21 und 44 Jahren.



Frank sprach von einem Anschlag. Der mutmaßliche Täter sowie seine 72-jährige Mutter seien von Polizisten in seiner Wohnung tot aufgefunden worden, beide mit Schussverletzungen. Der Vater sei unverletzt. Bei den Ermittlungen solle nun herausgefunden werden, ob es Mitwisser oder Unterstützer gegeben habe.

Middelberg (CDU): Viel getan bei Sicherheitsbehörden seit NSU-Verbrechen

"Die Einzeltäter-Erfassung ist ein Riesenproblem, auch international", sagte der innenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Middelberg, mit Blick auf den mutmaßlichen Schützen von Hanau, der bislang nicht polizeibekannt war. Im Deutschlandfunk sprach sich Middelberg dafür aus, den Verfassungsschutz in die Lage zu versetzen, die Einzelpersonenbeobachtung zu verstärken. Den Eindruck, dass die Sicherheitsbehörden auf dem rechten Auge blind seien, wies der CDU-Politiker zurück. Hier habe sich seit den Verbrechen durch den Nationalsozialistischen Untergrund eine Menge getan.

Lindh (SPD): Sorgen der Opfer rassistischer Gewalt zu wenig beachtet

Aus Sicht des SPD-Innenpolitikers Lindh werden die Gefühle und Sorgen der Opfer rassistisch motivierter Gewalt viel zu wenig beachtet. Wer von Hanau und Halle rede, dürfe nicht von permanenter Ausgrenzung und Bevormundung der Opfergruppen in den letzten Jahren schweigen, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Der verbale und der physische Terror richte sich eben nicht abstrakt gegen die Demokratie, sondern insbesondere gegen Muslime, Juden, Menschen türkischer, kurdischer und arabischer Herkunft.