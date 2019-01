Die Terrormiliz IS hat den Doppelanschlag auf eine katholische Kirche im Süden der Philippinen für sich reklamiert.

Zwei Selbstmordattentäter hätten sich im Namen der Dschihadisten in die Luft gesprengt, hieß es in einer im Internet verbreiteten Mitteilung. Der Anschlag ereignete sich auf der Insel Jolo in der gleichnamigen Stadt. Die erste Explosion fand in der Kathedrale während eines Gottesdienstes statt. Die zweite wurde auf dem Parkplatz gezündet, als Sicherheitskräfte eintrafen. Bei dem Attentat wurden mindestens 18 Menschen getötet und über 80 weitere verletzt.



Die Behörden vermuten einen Zusammenhang mit einer Volksabstimmung über eine neue muslimische Autonomieregion, Die Provinz Sulu, in der sich Jolo befindet, war eines der wenigen Gebiete, in dem die Mehrheit dagegen votierte.