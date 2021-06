Nach dem Anschlag auf eine Bundeswehr-Patrouille in Mali sollen die zwölf verletzten deutschen Soldaten heute nach Deutschland geflogen werden.

Die Luftwaffe entsandte einen Airbus in das westafrikanische Land, der als Intensivstation genutzt werden kann. Er hob heute früh vom Stützpunkt Wunstorf in Niedersachsen ab.



Der Anschlag hatte sich gestern nordöstlich der Stadt Gao ereignet. Ein Selbstmordattentäter zündete einen Sprengsatz, insgesamt 13 Soldaten der UNO-Mission Minusma wurden verletzt, unter ihnen auch ein Belgier.



Die politische Situation in Mali ist seit vielen Jahren von zunehmender Instabilität geprägt. Die meist islamistisch motivierte Gewalt hat in den vergangenen Jahren auch die benachbarten Länder in der Sahel-Zone erreicht.



Der Linken-Bundestagsabgeordnete Gysi forderte, die deutschen Soldaten aus Mali abzuziehen. Der Einsatz sei von Beginn an falsch gewesen, sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

Diese Nachricht wurde am 26.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.