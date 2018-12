Nach dem tödlichen Anschlag auf dem Straßburger Weihnachtsmarkt verdichten sich die Hinweise auf einen islamistischen Hintergrund.

Wie der für Terrorermittlungen zuständige Staatsanwalt von Paris mitteilte, hat sich der mutmaßliche Attentäter im Gefängnis radikalisiert. Weiter hieß es unter Berufung auf Zeugenaussagen, der Mann habe während seines Angriffs Allahu Akbar" - "Gott ist groß" gerufen. Zwei Menschen seien bei der Attacke getötet worden, ein weiterer sei hirntot. Zudem habe es zwölf Verletzte gegeben. Der 29-jährige Franzose mit nordafrikanischen Wurzeln ist nach Angaben des Chefermittlers 27 mal von Gerichten unter anderem in Frankreich und Deutschland verurteilt worden - überwiegend wegen Einbruchs- und Gewaltdelikten. In Deutschland fahndet die Bundespolizei nach dem Angreifer und dessen Bruder. Der Gesuchte hatte gestern Abend in der Innenstadt von Straßburg Menschen mit einer Handfeuerwaffe und einem Messer attackiert. Seither ist er auf der Flucht. Der Auslöser der Tat könnte laut Staatsanwalt eine versuchte Festnahme des Mannes gestern früh im Zusammenhang mit einem Mordversuch gewesen sein. Er sei allerdings in seiner Wohnung nicht angetroffen worden. Beamten stellten dort eine Granate, eine Schusswaffe und Messer sicher. Ermittler nahmen zudem mehrere Personen in Gewahrsam.