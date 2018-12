Nach dem Anschlag in Straßburg fahndet die Polizei mit einem Foto nach dem Verdächtigen.

Der 29-jährige Franzose ist bereits 27mal von Gerichten unter anderem in Frankreich und Deutschland verurteilt worden - überwiegend wegen Einbruchs- und Gewaltdelikten. Zuletzt soll sich der mutmaßliche Attentäter im Gefängnis radikalisiert haben, so dass ein islamistischer Hintergrund für möglich gehalten wird. - Ein Mann hatte am Dienstag in der Innenstadt von Straßburg Menschen mit einer Handfeuerwaffe und einem Messer attackiert. Es gab drei Tote und zwölf Verletzte. Unmittelbar vor der Tat wurde der Verdächtige einem Bericht des rbb zufolge aus Deutschland angerufen, ging aber nicht ans Telefon. Auch die deutsche Polizei fahndet nach dem Mann.