Anschlag in Straßburg

Knapp eine Woche nach dem Terroranschlag in Straßburg hat die französische Polizei zwei weitere Personen festgenommen.

Sie werden nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur verdächtigt, an der Beschaffung der Tatwaffe beteiligt gewesen zu sein. Für einen bereits zuvor festgenommenen Mann beantragte die Staatsanwaltschaft Untersuchungshaft. Er soll einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Sechs weitere Personen, die nach dem Anschlag festgenommen worden waren, sind inzwischen wieder auf freiem Fuß.



Der Attentäter Chekatt hatte am vergangenen Dienstag am Rande des Straßburger Weihnachtsmarkts fünf Menschen getötet. Zwei Tage später wurde er bei einem Schusswechsel mit der Polizei erschossen.