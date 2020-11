Papst Franziskus hat erneut den islamistisch motivierten Terroranschlag von Wien verurteilt.

Die Täter versuchten, mit Hass und Gewalt die geschwisterliche Zusammenarbeit der Religionen zu beeinträchtigen, sagte er in einer Videoansprache im Vatikan. Der Terrorismus verbreite sich mit immer größerer Grausamkeit in Europa, beklagte das Kirchenoberhaupt. Nach den Worten der evangelischen Theologin Margot Käßmann ist die Tat ein schwerer Rückschlag insbesondere für liberale Muslime. Wieder würden sie nun mit Islamisten gleichgesetzt, sagte sie der Wochenzeitung "Die Zeit". Gestern hatten Islamverbände in Deutschland das Attentat mit deutlichen Worten verurteilt.



Ein 20-jähriger Wiener hatte am Montagabend vier Menschen erschossen und 22 zum Teil schwer verletzt. Er selbst wurde bei einem Einsatz der Polizei getötet.

