Bei einem Anschlag auf eine Prozession von schiitischen Gläubigen in Pakistan sind mindestens drei Menschen getötet und mehr als 50 verletzt worden.

Rettungskräfte sind im Einsatz, um die Menschen zu versorgen. Der Anschlag ereignete sich in der Stadt Bahawalnagar in der östlichen Provinz Punjab. - Die Prozssion anlässlich des Ashoura-Festes erinnert an den Tod des Enkels des Propheten Mohammed, Hussein, eines der beliebtesten Heiligen des schiitischen Islam.

Diese Nachricht wurde am 19.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.