Westjordanland

Anschlag überschattet Gipfeltreffen zwischen Israel und Palästinensern

Die Unruhen im Westjordanland weiten sich aus. Israelische Siedler steckten nach einem tödlichen Anschlag auf zwei Israelis im Westjordanland Häuser und Autos in einem palästinensischen Dorf in Brand. In Jordanien bemühten sich unterdessen Vertreter beider Seiten um eine Beruhigung der Lage.

26.02.2023