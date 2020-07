Beim Prozess zum Anschlag auf die jüdische Synagoge von Halle an der Saale sind 43 Nebenkläger zugelassen.

Das teilte das Oberlandesgericht Naumburg mit. Fast 150 Zeugen sollen vor Gericht aussagen. Der Prozess gegen den 28-jährigen Angeklagten beginnt morgen. Ihm werden unter anderem Mord und versuchter Mord zur Last gelegt.



Der Angeklagte soll am 9. Oktober versucht haben, schwer bewaffnet in die Synagoge einzudringen. Wegen der Feierlichkeiten zu Jom Kippur, des höchsten jüdischen Glaubensfestes, war die Synagoge vollbesetzt. Die Bundesanwaltschaft ist davon überzeugt, dass er möglichst viele der anwesenden Gläubigen töten wollte. Er scheiterte aber an einer verriegelten Tür. Die Anklage wirft dem Beschuldigten vor, anschließend eine Passantin und einen Mann in einem Schnellrestaurant erschossen und mehrere Menschen verletzt zu haben.