Bilder einer Überwachungskamera werfen neue Fragen zum Polizeieinsatz beim rechtsextremen Anschlag auf die Synagoge in Halle auf.

WDR, NDR und Süddeutsche Zeitung berichten, die Bilder zeigten, dass der Täter gut zehn Minuten nach Beginn des Anschlags noch einmal an der Synagoge vorbeigefahren sei. Die Polizei sei am Tatort gewesen, habe das Auto aber nicht angehalten, obwohl zu diesem Zeitpunkt schon danach gefahndet worden sei. Zudem hätten es die Polizisten längere Zeit versäumt, den Zustand der erschossenen Passantin zu überprüfen.



Im Oktober hatte der Täter am jüdischen Feiertag Jom Kippur versucht, in die Synagoge einzudringen. Auf der Straße erschoss er zwei Menschen.