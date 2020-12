Im Prozess um den rechtsterroristischen Anschlag von Halle hält die Verteidigung ihren Mandanten für vermindert schuldfähig.

Der Angeklagte sei sozial völlig isoliert gewesen, was ihm den Weg in den Rechtsextremismus gebahnt habe, erklärte die Verteidigung in ihrem Schlussplädoyer. Sie forderte kein konkretes Strafmaß, dafür jedoch den Verzicht auf eine Sicherheitsverwahrung. Trotz vorheriger Warnungen durch die Vorsitzende Richterin verbreitete der Angeklagte in seinem Schlussplädoyer antisemitische und rassistische Verschwörungstheorien und leugnete erneut den Holocaust. Seine Ausführungen wurden unterbrochen.



Dem 28-jährigen Deutschen wird vorgeworfen, im Oktober 2019 einen Anschlag auf die Synagoge von Halle versucht zu haben. Als ihm dies nicht gelang, erschoss er eine Passantin und einen Mann in einem Imbiss. Die Bundesanwaltschaft fordert eine lebenslange Freiheitsstrafe mit anschließender Sicherheitsverwahrung.

Diese Nachricht wurde am 09.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.