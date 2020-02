Bilder einer Überwachungskamera werfen neue Fragen zum Polizeieinsatz beim Anschlag auf die Synagoge in Halle auf. Nach Recherchen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung schickte die Polizei zunächst nur einen Streifenwagen zum Tatort, obwohl in Notrufen von einem bewaffneten Mann die Rede war. Auch sei der Täter nach rund zehn Minuten noch einmal zur Synagoge zurückgekehrt, ohne aufgehalten oder gefasst zu werden.

Auf den Aufnahmen ist dem Bericht zufolge außerdem zu sehen, wie mehrere Passanten am ersten Opfer - einer Frau - vorbeigehen, die vom Attentäter niedergeschossen worden war. Niemand leiste erste Hilfe.



Am 9. Oktober hatte der Täter versucht, in die Synagoge einzudringen. Auf der Straße erschoss er zwei Menschen.