Vizekanzler Scholz -SPD- hat der AfD eine Mitverantwortung für den Anschlag eines Rechtsextremisten auf eine Synagoge in Halle an der Saale zugesprochen.

Auf die Frage, ob die geistigen Brandstifter auch bei der AfD zu suchen seien, sagte Scholz der Funke Mediengruppe, die AfD könne ihre Verantwortung in dieser Frage nicht verleugnen. Die rassistisch motivierte Tat sei in einem Milieu entstanden, das nicht nur im Netz, sondern auch in Landtagen und im Bundestag Parolen von rechts rufe. Die AfD solle nicht so tun, als hätte sie mit alldem nichts zu tun, erklärte der Bundesfinanzminister. Heute befasst sich der Innenausschuss des Bundestags mit dem Anschlag. In der nicht-öffentlichen Sitzung soll unter anderem ein Vertreter der Bundesanwaltschaft Auskunft geben.



Am vergangenen Mittwoch hatte ein bewaffneter Mann versucht, in die Synagoge in Halle an der Saale zu kommen. Als ihm das nicht gelang, erschoss er zwei Menschen. Der 27-Jährige hat die Tat gestanden; er nannte antisemitische und rechtsextreme Motive.