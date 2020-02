Hanau, Halle, Christchurch, Utoya: Eine Gemeinsamkeit rechtsextremistischer Täter ist neben Rassismus auch Frauenhass. Misogynes Gedankengut findet sich auch in einem Schreiben des mutmaßlichen Attentäters von Hanau.

Die letzten 18 Jahre habe er vor allem deshalb keine Freundin gehabt, weil er sich eben keine nehme, wenn er wisse, dass er überwacht werde, schreibt der mutmaßliche Täter aus Hanau in einem seiner Traktate. Sein Leben lang habe er keine Freundin gehabt. Jan Rathje von der Amadeu-Antonio-Stiftung weist vor diesem Hintergrund im Deutschlandfunk Podcast "Der Tag" darauf hin, dass der Täter eine sexuelle Frustration beschreibe, die ein wichtiges Motiv sei. Dieses Motiv dürfe man nicht ignorieren, wenn man sich die unterschiedlichen Tätertypen der letzten Jahrzehnte anschaue. Der Antifeminismus spiele auch eine Rolle im Weltbild der Täter, so Rathje. Dieser Punkt werde jedoch oft vernachlässigt.



Der mutmaßliche Täter von Hanau war offenbar ein „Incel" („involuntary celibacy", zu Deutsch "unfreiwillige Enthaltsamkeit"). Als „Incel bezeichnen sich Männer, die ungewollt keine Partnerin haben und die Ursache dafür im Feminismus sehen, da sie Frauen die Schuld an ihrer sexuellen Frustration geben, weil diese sich angeblich nur für sogenannte „Alpha-Männer interessierten und alle anderen Männer (die „Incels") leer ausgingen. Der Gewaltforscher Nils Böckler sagte der Zeitschrift Spektrum, innerhalb der Incel-Community seien Verschwörungstheorien und Rachefantasien weit verbreitet. „Amokläufe sind sicherlich die Spitze des Eisbergs, doch unter der Oberfläche gärt zumindest in manchen meist frustrierten Männern eine pauschale Ablehnung von Frauen oder Gleichberechtigung, so Böckler.



Er zieht Parallelen zu Amokläufern der vergangenen Jahre und verweist unter anderem auf den 22-Jährigen Attentäter Elliot R., der im Jahr 2014 in Kalifornien sechs Menschen erschoss, bevor er sich selbst tötete. Sein Hauptmotiv: Frauenhass. Der Mann, der 2018 in Toronto mit dem Auto in eine Menschenmenge raste, bezeichnete sich in seinem hinterlassenen Schreiben als "Incel".

Theorie vom "Genozid an den Weißen"

Auch der Täter, der in Halle eine Synagoge überfiel und später zwei Menschen erschoss, gab Hass auf Frauen als Tatmotiv explizit an. So heißt es in dem Video, das er von seiner Tat aufnahm: "Feminismus ist Schuld an der sinkenden Geburtenrate im Westen, die die Ursache für die Massenimmigration ist. Und die Wurzel dieser Probleme ist der Jude."



Die Linken-Politikerin Helm analysiert für das ARD-Magazin "Panorama", dass dahinter nicht nur Antisemitismus stecke - sondern eine bestimmte Verschwörungstheorie: "Nämlich dass sich eine sogenannte jüdische Finanz-Elite, die die Welt regiert, den Feminismus am Reißbrett ausgedacht hat, um Frauen dazu zu bringen, weniger Kinder zu bekommen, um die weiße Rasse zu zerstören und einen Genozid an den Weißen zu verursachen."



Auch der Attentäter von Christchurch, der im vergangenen März in Neuseeland 51 Menschen ermordete, führte in seinem "Manifest" den Feminismus an - als Grund dafür, dass Frauen nicht genug Kinder bekämen. Ähnlich äußerte sich der Attentäter Anders Breivik, der in Oslo und auf der Insel Utoya im Jahr 2011 insgesamt 77 Menschen erschoss.



Über diese Hintergründe hatte auch schon das Magazin "The Atlantic" berichtet. Dort hieß es über das Gedankengut etwa des Attentäters von Christchurch, dass es um die Idee gehe, dass Feminismus dekadent sei, dass er die westliche Zivilisation zerstöre, dass es die natürliche Rolle von Frauen sei, Kinder zu bekommen und dass es starke Männer brauche, um die Welt mit Hilfe von Gewalt zu retten. Fazit: "Anti-feministische Rhetorik ist ein machtvolles Einfallstor für gewalttätigen, weißen Nationalismus."

Verwoben mit dem "Großen Austausch"

Auch der MDR hat sich nach dem Attentat von Halle dieser Thematik gewidmet und schrieb: "Dieser Antifeminismus orientiert sich an einer der Verschwörungstheorien der Neuen Rechten, die sie 'Großer Austausch' nennen (mehr dazu in unserem Artikel). Demnach würden Migranten nach Europa geholt, um den Bevölkerungsschwund auszugleichen, den auch der Feminismus zu verantworten habe."