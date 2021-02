Ein Jahr nach dem rassistisch motivierten Anschlag von Hanau hat der hessische Ministerpräsident Bouffier dazu aufgerufen, Hass und Hetze entschieden entgegenzutreten.

Sich für Freiheit und Mitmenschlichkeit einzusetzen sei nicht nur Aufgabe des Staates, sondern der gesamten Gesellschaft, sagte der CDU-Politiker in Wiesbaden. Bouffier verlas die Namen der neun Mordopfer und erklärte, sie würden niemals vergessen.



Alle Opfer stammten aus Einwandererfamilien. Ein Mann hatte sie am 19. Februar 2020 an mehreren Orten in Hanau erschossen, bevor er seine Mutter und sich selbst tötete. Die Bundesanwaltschaft attestierte ihm eine zutiefst rassistische Gesinnung.



Für Freitag sind zahlreiche Gedenkfeiern geplant. Zu der offiziellen Zeremonie in Hanau wird auch Bundespräsident Steinmeier erwartert.

Diese Nachricht wurde am 17.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.