Bei dem rechtsextremistischen Anschlag von Hanau wurden neun Menschen ermordet - weil sie nicht in das Weltbild des mutmaßlichen Täters passten. Der Opferbeauftragte der Bundesregierung, Franke, sicherte den Angehörigen schnelle finanzielle Unterstützung zu.

Dies könne das schreckliche Leid durch den Verlust der eigenen Eltern oder Kinder nicht lindern, sagte Franke dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Aber zumindest sei es eine Hilfe für die nötigsten Dinge, die in diesem Moment wichtig seien. Der Opferbeauftragte warnte zugleich davor, sich in der öffentlichen Debatte zu sehr auf den mutmaßlichen Täter zu fixieren und seine Perspektive einzunehmen.

Neue Details zu den Opfern

Nach Angaben des hessischen Landeskriminalamts hatten drei der Opfer eine deutsche Staatsangehörigkeit und zwei eine türkische. Je eines der Opfer hatte eine bulgarische, eine rumänische und eine bosnisch-herzegowinische Staatsangehörigkeit, ein weiteres sowohl die deutsche als auch die afghanische.



Die Ermittler überprüfen derzeit das Umfeld des mutmaßlichen Täters. Dabei gehe es um Kontakte im Inland und möglicherweise im Ausland, teilte Generalbundesanwalt Frank in Berlin mit. Bislang gebe es keine Hinweise darauf, dass der Mann mit anderen Personen über seine Pläne gesprochen oder um Unterstützung gebeten habe. Der Mann war ebenso wie seine Mutter tot in der gemeinsamen Wohnung aufgefunden worden. Sein Vater konnte bislang noch nicht vernommen werden.



Bundesinnenminister Seehofer bezeichnete den Anschlag als "eindeutig rassistisch motivierten Terroranschlag". Dieser mache deutlich, dass die Gefährdungslage durch Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus in Deutschland sehr hoch sei, sagte der CSU-Politiker in Berlin. Die Konsequenz könne nur sein, dass die Sicherheitsbehörden die bestehenden Möglichkeiten intensiver nutzten.

Mehr Schutz für Moscheen

Seehofer kündigte eine verstärkte Polizeipräsenz etwa vor Moscheen an. Auch an Bahnhöfen, Flughäfen und im grenznahen Raum würden mehr Polizisten eingesetzt. Seehofer äußerte sich in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Justizministerin Lambrecht. Die SPD-Politikerin führte aus, Taten wie in Hanau entstünden nicht aus dem Nichts. Nährboden dafür seien Verschwörungstheorien. Das kürzlich vom Kabinett verabschiedete Gesetz gegen Hasskriminalität ermögliche es, dem nachzugehen. Man müsse deutlich machen, dass die Meinungsfreiheit da ende, wo das Strafrecht beginne, meinte die SPD-Politikerin.



Der frühere Bundestagspräsident Thierse (SPD) zeigte sich im Interview der Woche des Deutschlandfunks bestürzt. Er sei erschrocken darüber, „dass da sich etwas fortsetzt, was wir schon seit ein paar Jahren wahrnehmen." Auch Papst Franziskus zeigte sich betroffen. Er übermittelte dem Fuldaer Bischof Gerber in einem Telegramm seine Anteilnahme.



Der Präsident des Bundeskriminalamts, Münch, sprach unterdessen auf Grundlage erster Einschätzungen von einer "schweren psychotischen Erkrankung" des mutmaßlichen Attentäters. Die Bundesanwaltschaft geht zudem davon aus, dass er aus zutiefst rassistischen Beweggründen handelte.

Expertenkommission zu Islamfeindlichkeit?

Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Widmann-Mauz, hatte zuvor die Bildung einer Expertenkommission zum Thema Islamfeindlichkeit angeregt. Zudem müsse man sich innerhalb der Bundesregierung endlich darauf einigen, wie man präventive Arbeit der Zivilgesellschaft unterstützen könne, sagte die CDU-Politikerin im ARD-Fernsehen.



Der Vorsitzende des Bundes deutscher Kriminalbeamter, Fiedler, forderte zusätzliches Personal bei der Polizei. Es gebe in den Ländern zu wenig Beamte, sagte Fiedler im Deutschlandfunk (Audio-Link). Zudem müssten angesichts der Gefahr durch den Rechtsextremismus neue Schwerpunkte gesetzt werden, ohne dabei andere Bereiche zu vernachlässigen. Fiedler verlangte ferner eine verstärkte Diskussion über Hass in den sozialen Medien.



Gestern Abend gedachten tausende Menschen in vielen deutschen Städten der Opfer des Anschlags.

SPD fordert Beobachtung der AfD durch Verfassungsschutz

SPD-Generalsekretär Klingbeil hat vor dem Hintergrund des Anschlags erneut gefordert, die AfD vom Verfassungsschutz beobachten zu lassen. Klingbeil wählte im ARD-Interview die gleichen Worte wie vor vier Monaten nach dem Anschlag von Halle auf eine Synagoge: Es habe einer geschossen, aber es seien viele gewesen, die ihn munitioniert hätten. Und die AfD gehöre dazu. Ihr Vorsitzender Meuthen wies derartige Vorwürfe zurück. Ihre für heute geplante Veranstaltung zum Abschluss des Wahlkampfs in Hamburg sagte die AfD kurzfristig ab. Als Grund nannte die Partei "eine politisch-mediale Stimmungsmache" nach dem Anschlag in Hanau.