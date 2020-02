Vier Tage nach dem mutmaßlich rassistisch motivierten Anschlag von Hanau plant ein Bündnis heute eine weitere Demonstration.

Eine Initiative Hanauer Vereine will mit einer Kundgebung und einem Protestzug vom Tatort am Kurt-Schumacher-Platz zum Marktplatz der Todesopfer gedenken. Die Veranstalter erwarten rund 3.000 Teilnehmer. Bereits gestern hatten Tausende in der Stadt der Opfer gedacht und gegen Rassismus protestiert.



In der Nacht zum Donnerstag hatte der mutmaßliche Täter, ein Sportschütze, in Hanau neun Menschen mit Migrationshintergrund erschossen. Anschließend wurden er und seine Mutter tot aufgefunden. Die Ermittler gehen von einer "zutiefst rassistischen" Gesinnung des Mannes aus.