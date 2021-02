Integrationsstaatsministerin Widmann-Mauz fordert zum ersten Jahrestag des Anschlags von Hanau mehr Einsatz im Kampf gegen rechte Gewalt in Deutschland. Die CDU-Politikerin sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, die rassistischen Morde von Hanau verpflichteten uns alle, mehr zu tun. Jeder einzelne sei gefragt, klare Haltung zu zeigen und die Stimme gegen Hass und Gewalt zu erheben.

Hinterbliebene der Getöteten warfen den Ermittlungsbehörden zuletzt Versäumnisse vor. Die Angehörigen würden von Polizei und Politik mehr oder weniger alleine gelassen, sagte Ajla Kurtovic, deren Bruder Hamza bei dem Attentat getötet wurde, im Deutschlandfunk. Die Familien wüssten auch ein Jahr nach der Tat nicht genau, was passiert sei. Kurtovic beklagte zudem, dass es bis heute kein Gespräch mit der Polizei gegeben habe.



Wie die "Süddeutsche Zeitung" schreibt, sehen die Angehörigen der Opfer den Vater des Attentäters ebenfalls als Täter. Sie wollten nicht mehr warten, bis die Justiz gegen den 73-Jährigen ermittele und haben laut SZ Strafanzeige gestellt - wegen Beihilfe zum Mord, zumindest aber wegen Nichtanzeige von Straftaten.

Gedenken am Jahrestag des rassistischen Anschlags von Hanau

Am 19. Februar vergangenen Jahres ermordete ein 43-Jähriger in Hanau neun Menschen aus Einwandererfamilien. Die Bundesanwaltschaft attestierte dem Täter eine zutiefst rassistische Gesinnung. Für den ersten Jahrestag ist in Hanau eine Gedenkfeier mit Bundespräsident Steinmeier geplant. Bundeskanzlerin Merkel verurteilte am Wochenende jegliche Form von Rassismus. Der Hass sei ein Gift, sagte Merkel in ihrem wöchentlichen Video-Podcast. Extremistische Gewalttatten wie die Morde von Hanau, der Anschlag von Halle oder das Attentat auf den CDU-Politiker Lübcke hätten auf schreckliche Weise vor Augen geführt, was Rechtsextremismus anrichten könne. Deswegen setze die Bundesregierung alles daran, um dieser verheerenden Ideologie den Boden zu entziehen, sagte die Kanzlerin.

BKA warnt vor rechten Einzeltätern

Das Bundeskriminalamt warnte vor weiteren Taten. Der Präsident des BKA, Münch, sagte dem "Tagesspiegel", die Polizei habe es zunehmend mit allein handelnden Tätern zu tun, die sich selbst radikalisiert hätten und irrational agierten. Der Bielefelder Konfliktforscher Zick hält die These des Einzeltäters dagegen für widerlegt. Der rassistische Attentäter von Hanau sei gut im rechtsextremistischen Milieu vernetzt gewesen und habe sich dort radikalisiert, sagte Zick der Nachrichtenagentur epd.

