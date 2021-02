In Köln ermittelt jetzt der Staatsschutz, nachdem Unbekannte einen Gedenkort für die Opfer des rassistischen Terroranschlags von Hanau zerstört haben.

Der Gedenkort im Kölner Staddteil Rodenkirchen war von den Jusos anlässlich des ersten Jahrestags des Anschlags am Freitag aufgebaut worden. In der Nacht zu Sonntag wurden dann Folien mit Namen und Bildern der neun Ermordeten abgerissen, die an einem Zaun angebracht waren. Nach Angaben der Polizei gibt es bisher keine konkreten Hinweise auf die Täter.



Am 19. Februar 2020 hatte ein 43 Jahre alter Deutscher in Hanau neun Menschen aus Einwandererfamilien erschossen. Anschließend tötete er seine Mutter und sich selbst. Die Bundesanwaltschaft attestierte dem Täter eine zutiefst rassistische Gesinnung.

