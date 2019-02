Knapp zwei Monate nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt von Straßburg hat die französische Justiz Ermittlungen gegen drei Personen eingeleitet.

Ihnen wird vorgeworfen, dem Attentäter Chekatt die Waffe besorgt zu haben. Der Untersuchungsrichter ermittelt unter anderem wegen terroristischer Verschwörung gegen die drei Männer, die vergangenen Dienstag festgenommen worden waren. Sie stammen alle aus einer Familie und bleiben nun vorerst in Untersuchungshaft. Zwei weitere Familienmitglieder wurden wieder freigelassen.



Der Attentäter hatte am 11. Dezember in der Nähe des Weihnachtsmarkts auf Passanten geschossen und fünf Menschen getötet. Zwei Tage später wurde er von der Polizei erschossen. Vor der Tat hatte er sich zur Terrormiliz IS bekannt.