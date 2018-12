Zwei Tage nach dem Anschlag in der Nähe des Straßburger Weihnachtsmarkts hat die französische Polizei den Tatverdächtigen getötet. Innenminister Castaner teilte mit, der Mann sei während eines Gefechts von Sicherheitskräften erschossen worden.

Der 29-jährige Franzose mit marokkanischen Wurzeln galt als radikalisiert und wurde bereits 27 mal von Gerichten unter anderem in Frankreich und Deutschland verurteilt - überwiegend wegen Einbruchs- und Gewaltdelikten. Die französischen Sicherheitsbehörden stuften ihn als Gefährder ein.



Er hatte am Dienstag Abend in der Innenstadt auf Passanten geschossen und sie auch mit einem Messer angegriffen. Inzwischen erlag ein weiteres Opfer seinen Verletzungen. Die Zahl der Toten stieg damit auf vier. Ein Dutzend Menschen wurde verletzt.



Nach offiziellen Angaben soll der Straßburger Weihnachtsmarkt morgen unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen wieder eröffnet werden.