Militanter Islamismus

Weiberfastnacht auf dem Alter Markt in Köln (Rolf Vennenbernd / dpa / Rolf Vennenbernd)

Die "Bild"-Zeitung verwies auf eine Internetseite der IS-Terrormiliz. Darin werden als mögliche Anschlagziele unter anderem die Weiberfastnacht auf dem Alter Markt in Köln, der Rosenmontag in Nürnberg und ein Musikfestival in Rotterdam genannt.

Ein Sprecher der Kölner Polizei sagte der Nachrichtenagentur dpa, solche Veröffentlichungen zielten darauf ab, die Bevölkerung zu verunsichern. Man werde das Einsatzkonzept für die Karnevalstage aber noch einmal anpassen. Nach Informationen des "Kölner Stadt-Anzeiger" halten Sicherheitskreise in Nordrhein-Westfalen die IS-Drohungen für "gezielte Panikmache". Von der Polizei in Nürnberg hieß es, man habe keine Hinweise auf konkrete Anschlagspläne oder eine konkrete Gefährdung.

An den Karnevalstagen will die Kölner Polizei in der Spitze rund 1.500 Beamte mehr aufbieten als an normalen Tagen. Der Straßenkarneval beginnt am Donnerstag mit der Weiberfastnacht.

