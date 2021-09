Nach dem vermeintlichen Anschlagsversuch auf die Synagoge in Hagen haben sich Politikerinnen und Politiker für einen entschiedenen Einsatz gegen Antisemitismus ausgesprochen. Bundesjustizministerin Lambrecht erklärte in Berlin, es sei unerträglich, dass Jüdinnen und Juden erneut einer so schrecklichen Bedrohungslage ausgesetzt seien.

Der Vorfall wecke entsetzliche Erinnerungen an den Anschlag auf die Synagoge in Halle vor zwei Jahren, erklärte die SPD-Politikerin. Bundesinnenminister Seehofer (CSU) sprach von "vermutlich islamistischen Motiven" der vereitelten Tat: "Wir tun das Menschenmögliche, um unsere Bevölkerung zu schützen. Nie wieder dürfen Jüdinnen und Juden in unserem Land in Angst leben." SPD-Kanzlerkandidat Scholz betonte: "Es ist unsere Pflicht, alles zu ihrem Schutz zu tun und bei Gefahr sofort einzuschreiten." Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet (CDU) versprach Aufklärung. Der Islamverband Ditib erklärte seine Solidarität mit den - Zitat - "jüdischen Glaubensgeschwistern".

Vier Personen festgenommen

Durch einen Großeinsatz der Polizei an der Synagoge in Hagen war gestern nach bisherigen Erkenntnissen ein Anschlag verhindert worden. Der nordrhein-westfälische Innenminister Reul sagte in Düsseldorf, die Polizei habe einen sehr konkreten Hinweis auf ein geplantes Attentat während des Jom-Kippur-Festes erhalten. Es habe Angaben zur möglichen Tatzeit, zum Ort und zum Täter gegeben.



Die Polizei war gestern Abend mit einer Hundertschaft in Hagen im Einsatz, um die Synagoge und ihre Umgebung zu sichern. Die jüdische Gemeinde sagte das gemeinsame Gebet ab. Sprengstoff wurde nicht gefunden. Bei anschließenden Duchsuchungen von Wohnungen wurden vier Personen festgenommen. Es handelt sich um einen 16-jährigen syrischen Staatsbürger, der offenbar im Zentrum der Ermittlungen steht, sowie dessen Vater und zwei Brüder. Die Verwandten des Tatverdächtigen wurden am Abend wieder freigelassen. Gegen sie bestehe derzeit kein Tatverdacht, betonte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft in Düsseldorf.

16-Jähriger kündigte Tat in Chat an

Aus Sicherheitskreisen hieß es, der 16-Jährige habe Kontakt zu einem bekannten Islamisten im Ausland unterhalten und sich mit der Frage beschäftigt, wie man eine Bombe baut. Er soll in einem Chat die Absicht geäußert haben, einen Anschlag zu begehen. Bestandteile für eine Bombe wurden nach ersten Erkenntnissen bislang nicht gefunden.



Den Kontakt zu einem Bombenbau-Experten in den sozialen Netzwerken habe er zugegeben, Anschlagsabsichten auf die Synagoge aber bestritten, sagte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft. Gegen ihn wird wegen des Vorwurfs der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat ermittelt.

Diese Nachricht wurde am 16.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.