Der in Mainz wegen mutmaßlicher Anschlagspläne in den Niederlanden festgenommene Syrer ist einer Haftrichterin vorgeführt worden.

Sie ordnete an, dass der 26-Jährige so lange in Deutschland in Haft bleiben muss, bis über seine mögliche Auslieferung entschieden wurde. Damit wird nicht vor Ende der kommenden Woche gerechnet. Die Entscheidung über die Auslieferung obliegt dem Oberlandesgericht Koblenz.



Der Mann war gestern festgenommen worden. Er steht unter Verdacht, an Vorbereitungen für einen Terroranschlag in den Niederlanden beteiligt gewesen zu sein.