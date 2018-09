Wegen der Planung und Vorbereitung eines islamistisch motivierten Sprengstoffanschlags im Rhein-Main-Gebiet ist ein Jugendlicher festgenommen worden.

Der 17-jährige Deutsche sei am 1. September in Florstadt im Wetteraukreis gefasst worden und habe den Anschlagsplan zugegeben, teilte die Staatsanwaltschaft in Frankfurt am Main mit. Ihm werde vorgeworfen, einen Anschlag mit hochexplosivem Sprengstoff geplant und bereits mit der Vorbereitung begonnen zu haben. Bei Durchsuchungen seien bei ihm geringe Mengen von Chemikalien sichergestellt worden, die als Komponenten zur Herstellung eines Sprengsatzes geeignet gewesen wären. Es wurde Haftbefehl erlassen.