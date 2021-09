In der Nacht vom 13. auf den 14. November 2015 erschossen islamistische Extremisten in Paris 130 Menschen. In einer konzertierten Aktion richteten sie in der Konzerthalle Bataclan ein Massaker an, beschossen Bars und Restaurants. Vor dem zentralen Fußballstadion sprengte sich ein Attentäter in die Luft. Nun beginnt die Gerichtsverhandlung um die Terrornacht von Paris. Was erwartet das Land von diesem "Jahrhundertprozess"?

Angeklagt sind 20 Verdächtige, unter ihnen der bereits in Belgien verurteilte Salah Abdeslam. Er gilt als einer der Haupttäter der verheerenden Anschlagserie. Ein speziell für den Prozess zusammengestelltes Pariser Schwurgericht verhandelt unter höchster Sicherheitsstufe in einem eigens dafür hergerichteten Saal im Justizpalast.

Fast 1.800 Nebenkläger

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft gibt es 1.765 Nebenkläger. Zum Prozessauftakt sind allein zwei Tage dafür reserviert, jeden namentlich aufzurufen. Erst ab Tag drei will das Gericht inhaltlich auf die Vorwürfe eingehen, die sich auf 500 Aktenordner mit Ermittlungsergebnissen stützen. Hunderte Zeugen sind vorgeladen worden, darunter Ermittler aus Frankreich und Belgien. Zunächst sind 140 Verhandlungstage angesetzt. Ein Urteil wird frühestens für Mai 2022 erwartet.

Präsident Hollande sagt aus

Auch der damalige französische Präsident François Hollande ist als Zeuge geladen. In einem Interview mit der ARD sagt er jetzt, es sei wichtig, dass die Öffentlichkeit heute wisse, was damals passiert sei. Er wolle den Angeklagten in die Augen sehen. Hollande betonte in dem Interview, nachfolgende Generationen sollten begreifen, wie sich Menschen zu solch barbarischen Aktionen hinreißen ließen. Deshalb wird der Prozess auch gefilmt - für die Geschichte Frankreichs aufgezeichnet. Die französische Zeitung Libération schreibt von einem Prozess "hors norme". außerhalb der Norm. Dieser bewege sich zwischen Hoffnungen auf eine Katharsis sowie Ängsten und Resignation.

Raum für die Opfer

Die Opfer und ihre Angehörigen sollen während des Prozesses gebührend Raum erhalten: Über fünf Wochen hinweg können rund 300 von ihnen die traumatischen Erlebnisse schildern. Je eine halbe Stunde wird jedem Bericht eingeräumt, 14 solcher Aussagen pro Verhandlungstag sind eingeplant.



Die französische Journalistin Charlotte Piret glaubt, die Terror-Anschläge vom 13. November 2015 seien die Attentate, die die tiefsten Spuren hinterlassen haben. Sie sagte im Deutschlandfunk: "Man sagt, dass sieben Millionen Franzosen jemanden kennen, der direkt oder indirekt von den Anschlägen betroffen ist. Das heißt, sie sind entweder selber Opfer oder die kenne jemanden, der eines ist. Diese Attentate haben also enorme Konsequenzen auf die französische Gesellschaft gehabt."

