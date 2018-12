Nach einer mutmaßlichen Ausspähaktion am Stuttgarter Flughafen läuft die Fahndung nach vier Verdächtigen.

Die Polizei kontrolliert unter anderem die Zufahrtstraßen zu mehreren Airports im Süden und Südwesten. Die Bundespolizei verstärkte dort zudem ihre Sicherheitsmaßnahmen.



Die Deutsche Presse-Agentur berichtete unter Berufung auf Sicherheitskreise, mindestens einer der Verdächtigen gehöre zum radikal-islamischen Milieu. Zwei von ihnen seien Vater und Sohn und stammten aus Nordrhein-Westfalen. Sie seien in der vergangenen Woche bereits der französischen Polizei aufgefallen, als sie am Pariser Flughafen Charles de Gaulle Fotos gemacht hätten. Nach Informationen des Südwest-Rundfunks wurden die vier auch am Stuttgarter Flughafen gesichtet. Sie seien durch Videoaufzeichnungen identifiziert worden. Polizei und Staatsanwaltschaft wollten die Angaben nicht kommentieren.