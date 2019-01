Das US-Militär hat sich für einen Neujahrstweet entschuldigt, der auf einen Bombenabwurf anspielte.

Das "US Strategic Command", das auch für die Atombomben des Landes zuständig ist, twitterte zunächst: "Die Tradition am Times Square läutet das neue Jahr mit dem Herablassen des großen Balls ein." Das bezog sich auf den knapp vier Meter großen, leuchtenden Zeitball, der tatsächlich jedes Jahr beim "Ball Drop" auf dem Hochhaus One Times Square an einer Stange mehr als 40 Meter herabgelassen wird.



In dem Tweet hieß es dann weiter: "Wenn es jemals benötigt wird, dann sind wir bereit dazu, etwas viel, viel Größeres abzuwerfen." In einem mitgeposteten Video wurde laut CNN ein B-2-Stealth Bomber gezeigt, der bunkerbrechende Bomben abwarf, also konventionelle Waffen.



Später am Silvestertag ruderte Strategic Command dann zurück und twitterte: "Unser vorheriger Neujahrstweet zeugte von schlechtem Geschmack und steht nicht für unsere Werte. Wir bitten um Entschuldigung. Wir sind der Sicherheit Amerikas und seiner Verbündeten verpflichtet."