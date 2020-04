In Deutschland ist die Ansteckungsrate mit dem Coronavirus erstmals wieder gestiegen. Wie das Robert Koch-Institut mitteilte, liegt die sogenannte Reproduktionsrate nach einer neuen Statistik bei 1,0.

Die Kennzahl gibt an, wie viele Menschen eine erkrankte Person im Durchschnitt infiziert. Anfang März lag die wichtige Kennziffer noch bei 3, am 8. April bei 1,3, in den vergangenen Tagen bei 0,9 und teilweise noch drarunter - jeweils mit einer gewissen Schwankungsbreite.



Damit eine Epidemie abflauen kann, muss die Reproduktionszahl nach Angaben des Robert-Koch-Instituts unter 1 liegen. Auch Bundeskanzlerin Merkel hatte bei der Ankündigung erster Lockerungen der Corona-Maßnahmen deutlich gemacht, dass schon kleine Änderungen der Reproduktionszahl erhebliche Folgen haben können.