Die Zahl der möglichen Bewerber unter den US-Demokraten für die Präsidentschaftswahl Ende des Jahres reduziert sich weiter.

Die Kandidatin Williamson hat nun offiziell bekanntgegeben, dass sie Bernie Sanders unterstützt. Sanders gewinnt im Nominierungswettbewerb der Demokraten an Dynamik: Er hatte sowohl in New Hampshire als auch in Nevada die Vorwahlen für die Präsidentschaftswahl-Kadidatur für sich entscheiden können.



Der ehemalige Vizepräsident Biden wird ebenfalls von mehreren ehemaligen Kandidaten unterstützt und bekommt nun laut Medienberichten auch Rückendeckung von einem einflussreichen Abgeordneten aus dem Schlüsselstaat South California. Dort wird am kommenden Samstag von den US-Demokraten abgestimmt. Am 3. März folgt der sogenannte "Super Tuesday". Dann finden Vorwahlen in 14 Bundesstaaten zugleich statt, darunter die einwohnerstarken Staaten Kalifornien und Texas. Der Herausforderer des republikanischen Präsidenten Trump soll offiziell im Juli bei einem Parteitag in Milwaukee nominiert werden.