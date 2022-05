Karl-Peter Naumann, Fahrgastverband Pro Bahn. (Archivbild) (picture alliance/dpa/Jörg Carstensen)

Der Ehrenvorsitzende Naumann sagte der "Rheinischen Post“, die Ampel-Koalition müsse den Ansturm auf den verbilligten Fahrschein als Initialzündung nehmen, endlich mehr in die Schiene zu investieren. Zugleich lobte er das Vorhaben der Deutschen Bahn, rund 50 Züge zusätzlich zu aktivieren. Das Problem seien aber nicht nur die Anzahl der Züge, sondern auch die Kapazitäten auf einigen Verbindungen. So seien etwa viele beliebte Strecken wie nach Sylt oder an den Tegernsee nur eingleisig. Zugleich betonte Naumann, er glaube nicht, dass durch die Sonderaktion für den ÖPNV auch langfristig mehr Kunden gewonnen werden könnten. "Einmal billig und dann wieder teuer" werde nicht funktionieren.

Gestern hatte der Verkauf des Neun-Euro-Monatstickets begonnen. Die Bahn registrierte eine sehr hohe Nachfrage.

