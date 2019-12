In der Antarktis bereitet sich ein internationales Forschungsteam gerade darauf vor, ein 600 Meter tiefes Loch in das Schelfeis des Thwaites-Gletschers zu bohren.

Der britische "Guardian" berichtet, dass die Forschenden den Gletscher erreicht haben, der in den vergangenen 40 Jahren schätzungsweise 540 Milliarden Tonnen Eis verloren hat. Messungen hatten kürzlich gezeigt, dass der Gletscher in der Westantarktis zunehmend schneller abschmelzt und damit noch mehr Eis in die Amundsensee gelangt. Das Forschungsteam will besser verstehen, warum sich der Prozess beschleunigt hat und plant deswegen ein torpedoförmiges Roboter-U-Boot durch das Bohrloch ins Wasser unter dem Schelfeis einzusetzen. Für die Erkundung und die anschließende Bergung des U-Boots hat das Team nur wenige Tage Zeit, denn bei Temperaturen von unter -20 Grad Celsius friert das Loch schnell wieder zu.



Der Thwaites-Gletscher ist einer der abgelegensten und unwirtlichsten Orte der Erde. Die Forschenden hatten Wochen gebraucht, um mit ihrer Ausrüstung an die vorgesehene Bohrstelle zu gelangen. Ihre Mission hatte dieses Jahr an Dringlichkeit gewonnen, nachdem ein Team der US-Raumfahrtbehörde Nasa mit Hilfe von Radar-Technik einen massiven Hohlraum in der Basis des Gletschers entdeckt hatten. Somit kann das Wasser den Gletscher von unten immer weiter abschmelzen.