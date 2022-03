Leopard-2-Panzer fahren auf einem Übungsfeld. (dpa)

Nach Angaben des Statistischen Bundesamts erhöhten sich zwar die Ausgaben für Verteidigung zwischen 1991 und 2021 um rund 36 Prozent von 28,5 Milliarden Euro jährlich auf 38,7 Milliarden. Die staatlichen Gesamtausgaben stiegen im selben Zeitraum aber um knapp 150 Prozent.

Das bedeutet, dass der Anteil der Verteidigungsausgaben an sämtlichen Staatsausgaben von 3,9 Prozent auf 2,1 Prozent sank. Die Zahl lässt sich allerdings nicht mit dem Zwei-Prozent-Ziel der Nato in Bezug setzen, weil sich dieses nicht auf den Anteil an den Staatsausgaben, sondern auf das Bruttoinlandsprodukt bezieht.

Angesichts des Kriegs in der Ukraine hat die Bundesregierung angekündigt, 100 Milliarden Euro in die Ausrüstung der Bundeswehr zu investieren.

