RKI zu Corona

Omikron XBB.1.5: Laut WHO ist sie die bislang ansteckendste Subvariante des Coronavirus. In den USA hat der Subtyp schnell bisher vorherrschende Corona-Varianten verdrängt.

Wie das Robert Koch-Institut in seinem Covid-19-Wochenbericht schreibt, ist XBB.1.5 nun die am zweithäufigsten in der Stichprobe nachgewiesene Coronavirus-Variante. Sie wurde zuletzt in neun Prozent der untersuchten Proben gefunden. Für die kommenden Wochen werde mit einem weiteren Anstieg der Variante gerechnet, schreibt das RKI. Das Institut betont aber auch, dass keine schwereren Krankheitsverläufe beobachtet wurden. Das deckt sich mit der Einschätzung der WHO zu der neuen Sublinie.

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland ist in der vergangenen Woche um etwa 14 Prozent im Vergleich zur Vorwoche angestiegen - jedoch auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau, so das RKI.

Diese Nachricht wurde am 10.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.