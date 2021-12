Der Schauspierl Anthony Hopins gewinnt den Europäischen Filmpreis (picture alliance / ASSOCIATED PRESS)

Das gab die Europäische Filmakademie in Berlin bekannt. Die Regisseurin des Films, die Bosnierin Jasmila Žbanić, erhielt den Preis für die beste Regie. Die Schauspielerin Jasna Đuričić wurde als beste Darstellerin geehrt. Sie spielt eine Frau, die als Übersetzerin in der UNO-Schutzzone Srebrenica im Bosnienkrieg arbeitet und darum kämpft, ihren Mann und ihre Söhne zu retten.

Der Europäische Filmpreis für den besten Darsteller ging an den britischen Schauspieler Anthony Hopkins für seine Rolle im Film "The Father". Der 83-Jährige spielt darin einen Mann, der an Demenz erkrankt ist.

Diese Nachricht wurde am 12.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.