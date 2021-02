Anti-Corona-Strategie der Regierung Locke down statt Lockdown Von Theo Geers

"Der ohnehin willkürlich gesetzte Zielwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Menschen ist noch nicht erreicht, da schwelgen einige Ministerpräsidenten schon wieder in Stufenplänen für Lockerungen oder regionale Abweichungen", kommentiert Theo Geers (picture alliance / dpa / Sebastian Gollnow)

Ausgegebene Milliarden, vor der Pleite gerettete Ferienkonzerne: Andere Dinge seien jetzt wichtiger, kommentiert Theo Geers. Es stünden strategische Entscheidungen bei der Impfstoffversorgung an. Höchste Zeit sei es für die Politik, sich darüber Gedanken zu machen - und weniger, ob Friseursalons wieder öffnen.

Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Nach diesem Motto plant die Regierung offenbar für die Zeit nach dem 14. Februar. Ein Ende des Lockdowns ist weder wahrscheinlich noch ratsam. Er verbietet sich geradezu. Virologen sagen es klipp und klar: Wegen der Virus-Mutanten stehen wir nicht vor der dritten Welle der ersten Pandemie, sondern vor der ersten Welle einer zweiten Pandemie. Das ist die Lage. Entsprechend müsste auch reagiert und damit regiert werden. Nur: Wie sagt diese Regierung das dem Volke?

(imago / Rob Engelaar / Hollandse Hoogte)

Erst das Desaster beim Impfstart, nun das. Noch mal eine Verlängerung des Lockdowns. Und die Stimmung in Sachen Pandemiebekämpfung ist hierzulande eh am Kippen. Das Lager der Unzufriedenen ist mit 45 Prozent inzwischen fast so groß wie das der Zufriedenen, die es auf 50 % bringen, nachdem es im Oktober noch knapp 60 % waren. Das erklärt, warum die Regierung jetzt, wo große Lockerungen sich verbieten, versucht, mit kleinen Geschenken die Gunst des Volkes zu erhalten.

Eine neue Pandemie und keine neue Welle

Blumenläden könnten zum Valentinstag am kommenden Wochenende vielleicht öffnen, der Innenminister hat auch schon Friseursalons ins Spiel gebracht. Locke down statt Lockdown – so soll das Unvermeidliche wenigstens erträglicher werden. Mit Blick darauf, dass wir durch die Mutanten mit allergrößter Wahrscheinlichkeit auf eine neue Pandemie zusteuern und eben nicht nur auf eine neue Infektionswelle ist das eindeutig zu wenig. Vor diesem Hintergrund mag man sich das nächste Treffen Angela Merkels mit den Ministerpräsidenten gar nicht vorstellen. Der ohnehin willkürlich gesetzte Zielwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Menschen ist noch nicht erreicht, da schwelgen einige von ihnen schon wieder in Stufenplänen für Lockerungen oder regionale Abweichungen.

(picture alliance/dpa/Soeren Stache) KMK-Präsidentin zu Corona-Maßnahmen - "Wir wünschen uns Lockerungen für den Schulbetrieb"

Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz (KMK), Britta Ernst, hat sich für Lockerungen für den Schulbetrieb ausgesprochen. Ein harter Lockdown sei mit manchen Lernangeboten nicht vereinbar, sagte die SPD-Politikerin im Dlf. Eine systematische Unterstützung der Schüler sei aber dringend notwendig.

Als ob es das abschreckende Beispiel Irland nicht gäbe oder das von Portugal, wohin gerade erst Bundeswehrsoldaten geschickt wurden, weil das Land sich allein nicht mehr helfen konnte. Die Warnung ist glasklar: Wenn wir jetzt nicht höllisch aufpassen, könnte es ein, dass wir diese Soldaten schnellstens wieder zurückholen müssen, weil wir sie selbst gebrauchen, weil hierzulande uns die Infektionen wieder über den Kopf wachsen – durch zu leichtfertige Lockerungen, die sich am Wert 50 orientieren. Null oder wenigstens nahe Null wäre besser mit Blick darauf, dass wir nie und nimmer so viele Menschen rechtzeitig geimpft bekommen bevor die neue Virus-Mutante hier dominiert. Und sie wird schon bald über das alte Corona-Virus die Oberhand bekommen.

Der Goldstaub dieser Tage

Der beruhigende Satz, alles wird ab dem Frühjahr besser, wir müssen nur über diese harten Wintermonate kommen, ist ein Placebo. Mehr nicht. Jetzt rächen sich die Versäumnisse bei der Impfstoffbestellung noch mehr. Aber das Problem sitzt tiefer. Deutschland und die EU müssen ganz schnell auch eine eigene Impfstoffproduktion aufbauen und diese dann auch am Laufen halten. Milliarden wurden in den letzten Monaten ausgeben, sogar Ferienkonzerne vor der Pleite gerettet, aber nun sind andere Dinge wichtiger.

Wer sich vor Augen hält, wie und wo der Goldstaub dieser Tage – der Impfstoff selbst wie die zu seiner Produktion nötigen Vorprodukte – hergestellt werden, wie komplex die Produktion und wie anfällig dabei die Lieferketten sind, erkennt: Es stehen strategische Entscheidungen an. Es ist höchste Zeit, sich an der Spitze dieses Landes wie an der Spitze der EU darüber Gedanken machen und weniger über die Frage, ob und wann Friseursalons wieder öffnen.

Theo Geers, 1959 in Sögel geboren, Studium der Volkswirtschaft an der Universität Köln, seit 1984 freier Journalist u. a. für DLF, WDR und andere ARD-Anstalten, seit 1991 als Wirtschaftsredakteur beim Deutschlandfunk. 1997 bis 2001 Korrespondent in Brüssel, 2010 bis 2011 Redaktionsleiter Wirtschaft und Umwelt, seit 2012 Berliner Korrespondent für die Programme des Deutschlandradio, Themenschwerpunkt Wirtschaft und Finanzen.