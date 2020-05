In zahlreichen deutschen Städten sind heute wieder Demonstrationen gegen die Alltagsbeschränkungen geplant.

Angemeldet wurden Kundgebungen unter anderem in Berlin, Köln, München, Frankfurt, Stuttgart und Hannover. Allein in Bayern sollen 60 Kundgebungen stattfinden. Der bundesweit größte Protest ist in München geplant, dort dürfen maximal 1.000 Menschen teilnehmen. In Köln wollen bis zu 500 Teilnehmer eine Menschenkette auf einer Brücke über den Rhein bilden. Bereits an den vergangenen Wochenenden hatten Tausende gegen staatliche Beschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie demonstriert. Kritisiert wurden unter anderem Eingriffe in Grundrechte.



Es gab aber auch Gegenproteste, die sich gegen Verschwörungstheoretiker oder Extremisten von rechts und links wandten. Diese versuchen nach Erkenntnissen von Sicherheitsbehörden, die Proteste für eigene Zwecke zu nutzen.