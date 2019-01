In den USA hat es nach Angaben der Bürgerrechtsorganisation Anti-Defamation League im vergangenen Jahr einen starken Anstieg rechtsextremistisch motivierter Morde gegeben.

2018 wurden demnach 49 Menschen von Rechtsextremisten getötet. Dies sei die höchste Zahl seit dem Anschlag auf ein Bundesgebäude in Oklahoma-City im Jahr 1995, heißt es in der Studie. Nur in einem einzigen Fall habe es einen Mord mit islamistischem Hintergrund gegeben.