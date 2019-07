In 33 Ländern wurden fast vier Millionen Präparate sichergestellt und 234 Menschen festgenommen. Die Größenordnung der Anti-Doping-Razzia sei "beispiellos", sagte der ARD-Dopingexperte Hajo Seppelt im Dlf. Nun stelle sich die Frage, ob auch der Spitzensport betroffen sei.

Wie die europäische Polizeibehörde Europol mitteilte, wurden bei dem Einsatz unter Federführung Italiens und Griechenlands 3,8 Millionen Dopingpräparate und gefälschte Medikamente sichergestellt. Zudem wurden neue Geheimlabore entdeckt und fast 24 Tonnen Steroidpulver beschlagnahmt. Den Angaben zufolge wurde ein online-basiertes Verkaufssystem offengelegt, das sich vor allem an Hobby-Athleten gerichtet habe. Die Razzia wurde den Angaben zufolge in 33 Ländern gleichzeitig durchgeführt, darunter 23 EU-Staaten, die Schweiz und die USA. Europol zufolge war die Operation die bislang größte ihrer Art.

Dopingexperte: "Verdacht, dass auch Spitzensport betroffen ist"

Der ARD-Dopingexperte Seppelt sagte im Deutschlandfunk, zudem seien unter der Federführung der Welt-Anti-Doping-Agentur mehr als 1.300 Urin- und Bluttests bei Sportveranstaltungen durchgeführt worden seien. "Diese Tatsache nährt den Verdacht, dass der Spitzensport betroffen ist." Es seien fast 1.000 Personen angezeigt und 839 Strafverfahren eingeleitet worden, sagte Seppelt. "Wenn am Ende nur zwei oder drei den Hochleistungssport betreffen, könnte das brisant sein. Denn am Ende stellt sich die Frage: Wer sind die Athleten?"



Schon seit Jahren spiele der Medikamentenmissbrauch im Kraftsport und in Fitnessstudios eine große Rolle, betonte Seppelt. Die Rohsubstanzen kämen aus den Schwarzmärkten in Fernost und würden im Westen zu Pillen verarbeitet. "Es ist ein riesengroßer Markt", sagte Seppelt. Die Razzia sei ein großer Schlag gewesen und zeige, "wie groß das Problem ist".



Viele Dopingmittel sind Medikamente, die eigentlich nur bei bestimmten Erkrankungen ärztlich verordnet werden. Die Einnahme zum Zweck der Leistungssteigerung kann schwerwiegende gesundheitliche Auswirkungen auf den Körper und die Psyche haben.