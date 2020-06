Der vom philippinischen Präsidenten Duterte erklärte Anti-Drogen-Krieg hat nach Angaben der UNO zu systematischen Tötungen in dem Land geführt.

Tausende Menschen seien von Polizisten getötet worden, heißt es in einem Bericht des UNO-Menschenrechtsbüros. Viele der Opfer standen demnach auf sogenannten Überwachungslisten der Polizei und wurden bei Kontrollen in ihren Wohnungen erschossen. Die Täter blieben in der Regel straffrei, sie beriefen sich häufig darauf, aus Notwehr gehandelt zu haben. 2016 hatte die philippinische Regierung die Polizei dazu ermutigt, mit größtmöglicher Härte gegen mutmaßliche Drogenkriminelle vorzugehen.