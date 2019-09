Die SPD ist nun doch für eine Verlängerung des Anti-IS-Einsatzes der Bundeswehr im Irak.

Wie Fraktionschef Mützenich in Berlin erklärte, ist innerhalb der verbleibenden Wochen bis zum Auslaufen des Mandats am 31. Oktober ein vollständiger Abzug der Aufklärungsjets und der übrigen Infrastruktur nicht mehr zu gewährleisten. Deshalb müsse sich die Bundesregierung nun auf ein Anschlussmandat einigen. In Jordanien sind vier Tornado-Jets für Aufklärungsflüge über Irak und Syrien im Kampf gegen die Terrormiliz IS stationiert. Außerdem ist ein Tankflugzeug im Einsatz und Soldaten der Bundeswehr bilden irakische Sicherheitskräfte aus.