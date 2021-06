Im Kampf gegen die Terrororganisation Islamischer Staat hat US-Außenminister Blinken dazu aufgerufen, den Druck aufrecht zu erhalten.

Blinken sagte bei einem Treffen der sogenannten Anti-IS-Koalition in Rom, in den vergangenen Jahren seien zwar erhebliche Erfolge erzielt worden, aber es gebe noch Arbeit, die erledigt werden müsse. Im Irak und in Syrien sei der IS immer noch zu größeren Anschlägen in der Lage. Blinken sagte zusätzlich fast 440 Millionen US-Dollar für humanitäre Hilfe in Syrien zu. Er warnte vor einer zunehmenden Einflussnahe der Terrororganistion in Afrika. Auch Außenminister Maas hatte sich zuvor ähnlich geäußert. Bei den Gesprächen in Rom werde man deutlich machen, dass man den Terroristen keinen Fußbreit lassen werde.



Der Anti-IS-Koalition gehören 83 Staaten und internationale Organisationen an.

Diese Nachricht wurde am 28.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.