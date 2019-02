Bundesaußenminister Maas nimmt heute an einem Treffen der internationalen Koalition gegen die Terrormiliz IS in Washington teil.

Gastgeber des Treffens ist US-Außenminister Pompeo. Vor seiner Abreise erklärte Maas, man habe noch keine Klarheit darüber, wie nach dem angekündigten Abzug der amerikanischen Truppen ein Vakuum vermieden werden könne, damit alte Konflikte nicht erneut eskalierten und der IS wieder Fuß fasse. Er erhoffe sich dazu bei seinen Gesprächen in Washington mehr Informationen, betonte der SPD-Politiker. Die Gefahr, die von der Terrormiliz in Syrien und im Irak ausgehe, sei sei weitem nicht gebannt.