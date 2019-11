In Washington ist die US-geführte, internationale Koalition gegen den IS zu einer Konferenz zusammengekommen.

US-Außenminister Pompeo rief die internationalen Partner erneut auf, gefangengenommene IS-Kämpfer aus ihren Staaten wieder aufzunehmen. Pompeo versicherte, die US-Regierung wolle nach dem Tod von IS-Chef al-Bagdadi den Kampf gegen die Terrormiliz weiterführen. Die Terrormiliz stelle auch außerhalb von Syrien und dem Irak eine Bedrohung dar. Die Koalition müsse sich etwa auf Westafrika und die Sahel-Zone konzentrieren. Ähnlich äußerte sich auch Nato-Generalsekretär Stoltenberg.



Der IS hat seine einstigen Herrschaftsgebiete im Irak und in Syrien verloren und gilt militärisch als besiegt. Nach einem Bericht der Anti-IS-Koalition vom Juni halten sich in dem Gebiet aber noch zwischen 14.000 und 18.000 IS-Anhänger auf, darunter 3.000 Ausländer.