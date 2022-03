Wieder zahlreiche Proteste in Russland. (Archivbild) (picture alliance / dpa/ Sputnik / Alexander Galperin)

Allein in Moskau seien es rund 2.000 gewesen, in St. Petersburg 1.000, teilte die Organisation Owd-Info am Abend mit. Insgesamt habe es Proteste in mehr als 60 russischen Städten gegeben.

Auch international gab es wieder Proteste gegen den russischen Angriff. In Brüssel versammelten sich nach Angaben der Polizei rund 5.000 Menschen. In Bremen kamen 4.000 zusammen, die Veranstalter hatten mit lediglich 500 Teilnehmern gerechnet.

Diese Nachricht wurde am 07.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.